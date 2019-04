Ronal Group fördert Jugend im Motorsport

In diesem Jahr startet die Ronal Group erstmalig als Förderpartner und Hauptsponsor des Teams EiFelkind Racing an der RCN, Deutschlands ältester Rennserie für Tourenwagen-Motorsport, am Nürburgring.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login