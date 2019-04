„Einige wenige“ Plätze im Reifenfachverkäuferlehrgang für Außendienstler frei

Mit dem Lehrgang „Reifenfachverkäufer im Außendienst“ bietet der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk e.V. (BRV) der Branche ein Weiterbildungsangebot, das Reifenservicebetriebe fit beispielsweise dafür manchen soll, in ihrer Region aktiv auf Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe mit kleinen Fahrzeugflotten zuzugehen und sie als Neukunden zu akquirieren. „Immer wieder wird in Gesprächen deutlich, dass viele Reifenservicebetriebe die möglichen Potenziale in ihrer unmittelbaren Umgebung nicht erkennen bzw. nicht richtig ausschöpfen können“, erklärt BRV-Geschäftsführer Yorick M. Lowin. Um dem entgegenzuwirken, werden in dem fünftägigen Kurs unter anderem Verkaufsstrategien für den Aufbau eines erfolgreichen und kundenorientierten Vertriebs vermittelt oder wie man das individuelle Verkaufsgebiet gezielt bearbeitet und Optimierungspotenziale aufdeckt.

Eingegangen wird dabei auch auf die wichtigsten Tools für die Rhetorik im Kundengespräch (Frage-, Verhandlungstechniken und Gesprächsführung). Insofern eigne sich das branchenspezifische Training mit hohem Praxisbezug laut BRV „hervorragend für Mitarbeiter/innen aus dem Verkauf sowie Neu- und Quereinsteiger/innen, die künftig mehr im Außendienst tätig sein wollen/sollen“. Für den nächsten Kurs vom 3. bis zum 7. Juni dieses Jahres sind der Branchenvertretung zufolge „noch sind einige wenige Plätze“ frei. Interessenten finden die Ausschreibung auf der BRV-Website unter dem Menüpunkt Mitglieder/Aus- und Weiterbildung. Dort kann dann direkt auch eine Anmeldung erfolgen, wobei für eventuelle Rückfragen BRV-Referentin Caroline Buczkowski als Ansprechpartnerin in der Verbandsgeschäftsstelle unter der Telefonnummer +49/(0)228/28994-73 oder per E-Mail an c.buczkowski@bundesverband-reifenhandel.de kontaktiert werden kann. cm