Bestätigung: Jürgen Fischer führt Groß- und Einzelhandel von Reifen Müller, Hammelburg

Jürgen Fischer hat zum 1. April nun auch offiziell die Funktion des CEO bzw. Geschäftsführers von Reifen Müller in Hammelburg übernommen. Bereits vor mehreren Wochen hatte die NEUE REIFENZEITUNG exklusiv über die bevorstehende Berufung Fischers an die Spitze des Reifengroßhändlers, Filialisten und Runderneuerers berichtet. Im vergangenen Sommer hatte Hankook die Reifen Müller KG – hat mittlerweile umfirmiert in Reifen Müller GmbH & Co. KG – sowie die Reifen Müller GmbH & Co. Runderneuerungswerk KG übernommen. Wie es dazu jetzt aus Unternehmenskreisen heißt, werde sich Jürgen Fischer in seiner neuen Funktion aber ausschließlich um den Groß- und Einzelhandel von Reifen Müller kümmern. Dort war bisher Klaus Müller aktiv, der aus der Geschäftsführung ausgeschieden ist, wie es dazu weiter heißt. Das Runderneuerungswerk werde hingegen auch zukünftig von Uwe Müller geführt, dem Bruder von Klaus Müller. Jürgen Fischer war Anfang 2013 von Reifen Helm (Hamburg), wo er knapp fünf Jahre in der Geschäftsführung tätig war, zu RS Exclusiv (Hohenwestedt, Schleswig-Holstein) gewechselt. ab