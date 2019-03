Hanau geht davon aus, dass Goodyear dem Standort langfristig die Treue hält

Nach der Ankündigung Goodyears, dass im Zuge eines Millioneninvestments in seine Werk Fulda und Hanau in Summe bis zu 1.100 Arbeitsplätze dort wegfallen werden, mischt sich bei Claus Kaminsky, Oberbürgermeister letzterer Stadt, „bei allem Bedauern über den Verlust von rund 600 Arbeitsplätzen“ vor Ort auch ein wenig Freude. Zumal 73 Millionen Euro in das Hanauer Werk fließen sollen, was von ihm als klares Bekenntnis zu dem Standort gewertet wird. „Insofern gehe ich nach wie vor davon aus, dass Goodyear auch langfristig ein bedeutender Akteur unseres Wirtschaftsstandortes bleiben wird“, so Kaminsky. Was den angekündigten Stellenabbau vor Ort betrifft, will er demnach schon am morgigen Freitag mit John Ries – Mitglied der Geschäftsführung der Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH – und dem Betriebsrat des Unternehmens „in einen konstruktiven Dialog“ eintreten. cm

