In Europa setzt Michelin eine organisatorische Neuaufstellung um. Die bisherige, Anfang 2018 formierte Region Europa Nord wird dabei offensichtlich zweigeteilt in die beiden Regionen Westeuropa und Nordosteuropa. „Ziel dieser neuen Regionalstruktur ist es, Entscheidungswege zu verkürzen, noch näher an Kunden und Märkten zu sein sowie die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken“, teilt das Unternehmen mit, das im Zuge dessen auch Personalien bekannt gibt. Denn ab Januar kommenden Jahres übernimmt Tanguy Léon-Pflieger – seit Mitte 2025 und bis dato noch Pkw-Chef für die Michelin-Region Europa Nord – die bei dem Reifenhersteller neu geschaffene Position als Commercial Director und gleichzeitig dazu noch als Managing Director für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) Region. Damit verantwortet er künftig die dortigen Geschäfte der Michelin-Gruppe und berichtet in seiner neuen Funktion an Victoire de Lajudie, die laut der entsprechenden Mitteilung künftig als Präsidentin der Region Westeuropa bei Michelin fungieren wird, wo sie derzeit noch Präsidentin und CEO der Region Europa Süd ist.

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