Apollo Tyres hat sein Vredestein-Endurion-Trailer-Sortiment um zwei neue Größen erweitert und biete damit Landwirten und Lohnunternehmern eine größere Auswahl an Reifen für anspruchsvolle landwirtschaftliche Transportanwendungen, teilt der Hersteller jetzt mit. Die neuen Größen 560/45 R22,5 IMP TL 160D und 750/60 R30,5 TL 190D sollen ab dem ersten Quartal 2027 erhältlich sein und die Endurion-Trailer-Reihe auf neun Größen erweitern, wodurch die Kompatibilität mit einer größeren Bandbreite an landwirtschaftlichen Anhängern gewährleistet werde. Der Reifen verfüge über ein laufrichtungsgebundenes Profilmuster mit nicht parallel verlaufenden, geschwungenen Profilblöcken, die eine effektive Selbstreinigung fördern, so Apollo Tyres. Eine große zentrale Aufstandsfläche sorge für Fahrkomfort und verlängere die Lebensdauer. Die Karkassenkonstruktion, der verstärkte Ring und das Stahlgürtelpaket sollen für Festigkeit und Stabilität bei intensiven Transportaufgaben sorgen, sowohl auf der Straße als auch im Gelände. „Seit seiner Einführung im Jahr 2023 hat sich der Endurion-Trailer-Reifen als zuverlässige und langlebige Lösung für den landwirtschaftlichen Transport bewährt“, so Yves Pouliquen, Vizepräsident Vertrieb für die Region EMEA bei Apollo Tyres. „Mit diesen beiden neuen Größen machen wir diese Vorteile für ein breiteres Spektrum an Anhängeranwendungen zugänglich und helfen so mehr Landwirten und Lohnunternehmern, ihre Transportanforderungen zu erfüllen.“