Vor rund einem Jahr hat die FabuCar GmbH & Co. KG, die unter ihrem Namen im Web zwei Plattformen – eine für Autofahrer und eine mit dem Zusatz „Pro“ für Werkstätten – mit dem Ziel betreibt, die Schwarmintelligenz ihrer Communitys mit digitalen Datenbanken rund ums Auto miteinander zu verbinden für Hilfe bei Problemen in Sachen Kfz-Wartung und -Reparatur, eigene Diagnosehardware vorgestellt. Seither konnte das Unternehmen eigenen Worten zufolge mehr als 5.000 der „Doc Pro“ genannten Geräte absetzen. Aufbauend auf diesem Erfolg, zu dem umfangreiche Funktionen, eine intuitive Bedienung und ein als attraktiv beschriebenes Preis-Leistungs-Verhältnis der Hardware sowie die Verbindung mit dem gewachsenen Diagnosewissen der FabuCar-Communities beigetragen haben soll, werden in Kooperation mit dem Onlineteilehändler Kfzteile24 nunmehr zwei neue Diagnosegeräte vorgestellt. Mit dem „Doc One“ richten sich die beiden Partner demnach an Autofahrer und Hobbyschrauber, wohingegen die Variante „Doc Pro Max“ als „das vollwertige Hauptgerät für professionelle Kfz-Werkstätten“ beschrieben wird.

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