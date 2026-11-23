https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/11/Sailun-Zentrale-China.jpg 1126 1500 Nora Petig https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Nora Petig2026-11-23 14:29:202026-11-23 14:29:20CAD-Fund beteiligt sich mit rund 82,5 Millionen Euro an Reifenproduktion von Sailun
CAD-Fund beteiligt sich mit rund 82,5 Millionen Euro an Reifenproduktion von Sailun
Der China-Africa Development Fund (CAD-Fund), ein staatlich unterstützter chinesischer Fonds, der Projekte chinesischer Unternehmen in Afrika finanziert, will rund 82,5 Millionen Euro in die ägyptische Reifenproduktionstochter Shams El Sherouk Tyre der Sailun Group investieren. Im Zuge dessen erhält der Fonds eine Beteiligung von 15 Prozent. Sailun behält über seine Tochtergesellschaften in Europa und Singapur eine…
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