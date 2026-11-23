Der China-Africa Development Fund (CAD-Fund), ein staatlich unterstützter chinesischer Fonds, der Projekte chinesischer Unternehmen in Afrika finanziert, will rund 82,5 Millionen Euro in die ägyptische Reifenproduktionstochter Shams El Sherouk Tyre der Sailun Group investieren. Im Zuge dessen erhält der Fonds eine Beteiligung von 15 Prozent. Sailun behält über seine Tochtergesellschaften in Europa und Singapur eine…

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