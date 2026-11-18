Magazyn Auto hat einmal mehr einen Winterreifentest veröffentlicht. Wie das polnische Portal der beiden Zeitschriften Motor und Auto Moto online berichtet, hätten die jüngsten Ergebnisse gezeigt, „dass Spitzenreifen nicht zwangsläufig die teuersten sein müssen“. Warum? Weil sich in dem Magazyn-Auto-Test der Nokian Snowproof 3P in der Größe 245/45 R18 gegen sechs Konkurrenten durchsetzt, darunter auch drei teurere Premiumreifen, wobei diese gleichfalls „die hohe Qualität ihrer Spitzenreifen“ im Test belegen konnten. Wer hat wie bei Magazyn Auto abgeschlossen?

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