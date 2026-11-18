Vom 14. bis 20. November 2027 wird Hannover erneut zum internationalen Treffpunkt der Landtechnikbranche. Unter dem Leitthema Connecting Agricultural Intelligence stelle die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) als Veranstalter der Agritechnica kommendes Jahr intelligente, vernetzte Technologien und ihren konkreten Nutzen für eine produktive, nachhaltige und zukunftsfähige Landwirtschaft in den Mittelpunkt, teilte die DLG jetzt mit. Das Ausstellungsangebot reicht laut Mitteilung von Traktoren, Bodenbearbeitungs-, Aussaat-, Pflanzenschutz- und Erntetechnik über Komponenten und Systeme bis hin zu digitalen Anwendungen, Automatisierung, KI und Robotik. Natürlich kommen auch Reifen und Räder auf der Messe nicht zu kurz. Die Ausstelleranmeldung für die Messe und die Zulieferplattform Systems & Components ist ab sofort geöffnet. Anmeldeschluss ist der 31. Januar 2027.