Nach einem Feuer im Bridgestone-Werk in Tosu (Japan) wurde die Produktion teilweise wieder aufgenommen, teilte das Unternehmen jetzt mit. Auch gab Bridgestone Auskunft über das Ausmaß der entstandenen Schäden. Demnach sind durch den Brand einige Anlagen im Vulkanisationsprozess beschädigt worden. Die übrigen Produktionsprozesse seien jedoch nicht erheblich betroffen. Nachdem zunächst sämtliche Produktionsprozesse eingestellt worden waren, wurde nach Abstimmung mit den zuständigen Behörden und Institutionen sowie Durchführung von Sicherheitsprüfungen die Produktion bereits am 11. November teilweise wieder aufgenommen, heißt es weiter. Die Untersuchungen zur Ermittlung der Brandursache dauern laut Mitteilung jedoch weiterhin an. „Auf Grundlage der festgestellten Ursache werden wir mit größtem Einsatz umfassende Maßnahmen zur Vermeidung eines erneuten Auftretens ergreifen“, so Bridgestone. „Bei den Reparaturarbeiten hat die Sicherheit weiterhin oberste Priorität. In enger Abstimmung mit allen beteiligten Stellen werden wir jeden einzelnen Schritt sorgfältig auf seine Sicherheit überprüfen und die Wiederherstellung konsequent vorantreiben.“ Wie DIE NEUE REIFENZEITUNG berichtete, ist das Feuer am 9. November ausgebrochen. Da das Werk zum Zeitpunkt des Brandes in Betrieb war, mussten etwa 150 Mitarbeiter evakuiert werden. Verletzte habe es glücklicherweise nicht gegeben, nach dreieinhalb Stunden war das Feuer wieder gelöscht. Das Werk in Tosu stellt hauptsächlich Hochleistungs-Pkw-Reifen der Bridgestone-Produktmarken Potenza und Turanza sowie Reifen für leichte Nutzfahrzeuge her.