Die Autodoc SE hat ihre Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahr von 1,3 auf jetzt 1,5 Milliarden Euro und damit um 12,7 Prozent gesteigert. Das Umsatzplus stammte dabei zu gut drei Vierteln aus dem B2C- und zu knapp einem Viertel aus dem B2B-Segment, wobei Deutschland und Frankreich die größte Rolle als Absatzmärkte spielten. Im Zwölfmonatszeitraum bis zum 30. September 2026 stieg die Zahl der Bestellungen auf 20,1 Millionen nach 18,5 Millionen im selben Vorjahreszeitraum. Damit habe das Unternehmen, das sich als „Europas führender Onlinehändler für Fahrzeugersatzteile und -zubehör“ beschreibt und das bekanntlich auch zu den größten Onlinehändlern für Reifen im Markt zählt, einen „neuen Rekord bei den Bestellungen“ erreicht, wie es dazu aus Berlin vom Sitz des Unternehmens heißt.

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