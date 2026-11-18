Wie funktioniert eigentlich Reifenrunderneuerung? Dieser und weiteren Fragen rund um das Thema können Interessierte jetzt im Onlinekurs „Runderneuert – Der Basis-Kurs“ der Landesinnung des bayerischen und sächsischen Vulkaniseur- und Reifenmechanikerhandwerks sowie der Allianz Zukunft Reifen (AZuR) auf den Grund gehen. Ermöglicht wird das kostenlose Bildungsangebot durch die Förderung der Stahlgruber-Gesellschafterstiftung. Das Programm steht auf Deutsch und auf Englisch zur Verfügung. Teilnehmer erhalten nach einem bestandenen Test sogar ein Zertifikat. In zwölf kompakten Lektionen vermittele der Basiskurs alles, was Nachwuchskräfte, Handel, Werkstätten und Flottenverantwortliche über runderneuerte Reifen wissen müssen vom zweiten Leben der Karkasse über Qualität, Sicherheit und Recht bis zu Wirtschaftlichkeit, Klimavorteil und Verkaufsargumenten. Geeignet sei das Angebot für alle, vom Berufsschüler bis zum Flottenmanager, heiß es.

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