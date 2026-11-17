Pyrum Innovation hat seinen Umsatz in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres um 67,5 Prozent auf jetzt 2,95 Millionen Euro gesteigert. Der Unterschied resultierte „maßgeblich aus der Fertigstellung und Übernahme wesentlicher Anlagenteile in den Regelbetrieb am Standort Dillingen ab dem zweiten Quartal 2025“, heißt es dazu in einer Mitteilung des in Dillingen/Saar ansässigen Recyclingunternehmens. Gleichzeitig verschlechterte sich aber auch das EBITDA von minus 4,73 auf jetzt minus 5,96 Millionen Euro, während sich gleichzeitig auch der Fehlbetrag für den Neunmonatszeitraum weiter in den Minusbereich rutschte, und zwar von 8,24 auf 9,93 Millionen Euro.

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