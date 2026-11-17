Ende Juli hatte der chinesische Staatskonzern Sinochem 14 Prozent seiner Pirelli-Aktien verkauft und dadurch Marco Tronchetti Provera, Executive Chairman von Pirelli, wieder zum größten Aktionär des italienischen Reifenherstellers werden lassen. Nur wenige Wochen später machten dann Informationen die Runde, wonach Sinochem weitere Anteile veräußern bzw. sich eventuell gleich ganz aus der Beteiligung zurückziehen wolle, die 2015 begonnen hatte. Gestern Abend ließ der vormals größte Pirelli-Aktionär nun Taten folgen und verkaufte immerhin rund 70 Millionen Aktien für insgesamt 455 Millionen Euro, wodurch sich der Aktienanteil des Staatskonzerns nun auf 13,6 Prozent verringerte, wie es dazu auf verschiedenen Börsenportalen heißt. Auch wenn der Schritt bereits angekündigt war, belastete er dennoch zunächst den Pirelli-Aktienkurs, der zwischenzeitlich um beinahe vier Prozent nachgab.