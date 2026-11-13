https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/11/Dunlop-Tyre-Europe-befindet-sich-in-der-finalen-Phase-der-Implementierung-der-EUDR-und-kann-demnach-per-Ende-Dezember-entwaldungsfreie-Lieferketten-sicherstellen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-11-13 11:35:472026-11-13 11:35:47Dunlop Tyre Europe in Sachen EUDR „in der finalen Phase der Implementierung“
Dunlop Tyre Europe in Sachen EUDR „in der finalen Phase der Implementierung“
Die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) ist bekanntlich bereits seit Juni 2023 in Kraft. Nach verschiedenen Aufschüben und Anpassungen soll die Verordnung nun zum 30. Dezember dieses Jahres auch für mittlere und große Unternehmen Anwendung finden, die ab dann entwaldungsfreie Lieferketten – etwa bei Naturkautschuk – sowie den Nachweis darüber vorschreibt. Dunlop Tyre Europe schreibt nun in einer Mitteilung, man befinde sich „in der finalen Phase der Implementierung“.
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