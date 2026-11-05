Keine Entwarnung, aber bessere Stimmung in der Automobilindustrie

Laut dem vom Münchner Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo) allmonatlich erhobenen Geschäftsklimaindex für die Automobilindustrie hat sich die Stimmung in der Branche im Oktober deutlich verbessert. Der zugehörige saisonbereinigte Indexwert für den zurückliegenden Monat liegt zwar nach wie vor unterhalb der Nulllinie, allerdings „nur“ bei minus 4,1 Zählern im Vergleich zu minus 33,2 Punkten noch im September. Die Unternehmen bewerteten ihre Geschäftslage demnach besser als im Vormonat und sähen auch den kommenden Monaten weniger pessimistisch entgegen, so das Ifo. „Von Entwarnung in der Automobilindustrie kann jedoch keine Rede sein, denn die starken monatlichen Schwankungen im Geschäftsklima deuten auf eine sehr hohe Unsicherheit in der Branche hin“, sagt Ifo-Fachreferentin Anita Wölfl. Sie erwartet zudem, dass die Entwicklung im Oktober nur ein kurzes Aufatmen gewesen ist.

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