https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/11/Image3.webp 1125 1500 Nora Petig https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Nora Petig2026-11-05 11:26:262026-11-05 11:27:28Galaxy erweitert ihr Multi-Tough-R-4-Sortiment
Galaxy erweitert ihr Multi-Tough-R-4-Sortiment
Galaxy hat sein Multi-Tough-R-4-Sortiment um fünf neue stahlgürtelverstärkte Größen für Kompaktmaschinen erweitert, teilte das Traditionsunternehmen jetzt mit. Die Produktreihe richte sich an Anwender, die ein einziges Profilkonzept benötigen, um häufige Wechsel zwischen hartem Untergrund, Straßen und weicheren Arbeitsflächen zu bewältigen. Die Stahlgürtelkonstruktion der Serie erhöhe die Tragfähigkeit und verbessere zudem die Widerstandsfähigkeit gegen Durchstiche und Karkassenbeschädigungen. Das nicht richtungsgebundene R-4-Profil biete eine ausgewogene Leistung für den Einsatz auf der Straße und im Gelände sowie Traktion in beide Fahrtrichtungen.
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