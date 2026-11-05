Galaxy erweitert ihr Multi-Tough-R-4-Sortiment

Galaxy hat sein Multi-Tough-R-4-Sortiment um fünf neue stahlgürtelverstärkte Größen für Kompaktmaschinen erweitert, teilte das Traditionsunternehmen jetzt mit. Die Produktreihe richte sich an Anwender, die ein einziges Profilkonzept benötigen, um häufige Wechsel zwischen hartem Untergrund, Straßen und weicheren Arbeitsflächen zu bewältigen. Die Stahlgürtelkonstruktion der Serie erhöhe die Tragfähigkeit und verbessere zudem die Widerstandsfähigkeit gegen Durchstiche und Karkassenbeschädigungen. Das nicht richtungsgebundene R-4-Profil biete eine ausgewogene Leistung für den Einsatz auf der Straße und im Gelände sowie Traktion in beide Fahrtrichtungen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen