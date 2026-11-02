Continental wird Partner der Internationalen Biathlon Union

Continental und die Internationale Biathlon Union (IBU) haben eine globale Partnerschaft geschlossen. Bei insgesamt 54 Weltcup- und zwölf Weltmeisterschaftsrennen wird der Reifenhersteller künftig präsent sein. „Biathlon passt hervorragend zu Continental: Erfolg in dieser Sportart basiert auf dem Zusammenspiel von Leistung, Präzision und Kontrolle unter winterlichen Bedingungen“, erklärt Ferdinand Hoyos, Head of Business Area EMEA bei Continental. „Genau diese Eigenschaften sind auch für unser Winterreifenportfolio entscheidend.“

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