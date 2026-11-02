https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/11/biathlon-1-scaled.webp 1921 2560 Nora Petig https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Nora Petig2026-11-02 15:21:222026-11-02 15:21:22Continental wird Partner der Internationalen Biathlon Union
Continental wird Partner der Internationalen Biathlon Union
Continental und die Internationale Biathlon Union (IBU) haben eine globale Partnerschaft geschlossen. Bei insgesamt 54 Weltcup- und zwölf Weltmeisterschaftsrennen wird der Reifenhersteller künftig präsent sein. „Biathlon passt hervorragend zu Continental: Erfolg in dieser Sportart basiert auf dem Zusammenspiel von Leistung, Präzision und Kontrolle unter winterlichen Bedingungen“, erklärt Ferdinand Hoyos, Head of Business Area EMEA bei Continental. „Genau diese Eigenschaften sind auch für unser Winterreifenportfolio entscheidend.“
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