Fußballsponsoring: BFGoodrich wird Schalke-04-Premiumpartner

Während auf der Website des Teams Best4Tires und Kenda nicht mehr als dessen Partner geführt werden, fungiert die zu Michelin zählende Reifenmarke BFGoodrich als neuer sogenannter Premiumpartner bei dem Fußballbundesligisten FC Schalke 04. Dazu wurde eine zunächst bis 2028 laufende Vereinbarung geschlossen. „Die Partnerschaft mit dem FC Schalke 04 verkörpert die Werte, die auch BFGoodrich seit mehr als 150 Jahren auszeichnen: Leidenschaft, Leistungsstärke und den Mut, neue Wege zu gehen. Schalke zählt zu den traditionsreichsten und emotionalsten Fußballvereinen Deutschlands und verfügt über eine außergewöhnlich starke Verbindung zu seinen Fans“, erklärt Andrea Morsching, Vice President Marketing bei BFGoodrich Automotive Regional Brands bei Michelin.

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