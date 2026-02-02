Auch Best4Tires wird Schalke-04-Partner

Neben dem Reifenhersteller Kenda engagiert sich noch ein weiteres Branchenunternehmen rund um die in der zweiten Fußballbundesliga spielende Mannschaft des FC Schalke 04. Denn bis vorerst zum Ende der laufenden Saison ist der Großhändler Best4Tires (früherer Name: Reifen Gundlach) mit der Rädermarke Oxxo Alloy Wheels neues Mitglied im Partnernetzwerk des Teams. Alle Fans der Knappen werden Oxxo demnach bei ihrem Besuch in der Veltins-Arena – Heimspielstätte der Mannschaft – auf den LED-Banden wiederfinden. Zusätzlich verstärke das Unternehmen mit einer Mitgliedschaft noch den sogenannten Business-Kreisel auf Schalke, heißt es weiter. „Oxxo und Schalke verbindet die Leidenschaft für Leistung und der unbedingte Wille, immer alles zu geben, um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Qualität, Verlässlichkeit und technische Cleverness in Kombination mit viel Liebe zum Detail – dafür steht Oxxo. Mit dieser vielversprechenden und starken Basis im Rücken freuen wir uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit“, sagt Dominik Durben, Direktor Vertrieb und Marketing bei Schalke 04.