https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/eBay-Raederwechsel.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-10-20 13:52:582026-10-20 19:33:53Autofahrer beim Umrüsten auf Winterreifen oft zu spät dran
Autofahrer beim Umrüsten auf Winterreifen oft zu spät dran
Eine Anfang Oktober von eBay durchgeführte Umfrage mit gut 2.100 Teilnehmern hat nach Unternehmensangaben zutage gefördert, dass bezüglich des saisonalen Räderwechsels jeder fünfte Autofahrer (20,3 Prozent) zu spät dran ist. Wobei diesbezüglich üblicherweise ja geraten wird, ab Oktober (und bis Ostern) auf für winterliche Fahrbahnbedingungen geeigneten Reifen unterwegs zu sein. Knapp jeder Zweite (47,5 Prozent) denkt der Umfrage zufolge immerhin kurzfristig an den anstehenden Austausch, wobei für mehr als ein Drittel (36,2 Prozent) ein Wetter- bzw. Temperaturumschwung der ausschlaggebende Zeitpunkt ist, um die Sache tatsächlich zu organisieren. Allerdings kann eine Entscheidung „auf den letzten Drücker“ Probleme mit sich bringen.
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