Kenda wird Sponsor des FC Schalke 04

Kenda und der FC Schalke 04 haben eine Sponsoringpartnerschaft vereinbart, die zunächst bis zum Ende der Saison laufen soll. Wie es dazu vonseiten der Europazentrale des aus Taiwan stammenden Reifenherstellers heißt, werde man darüber künftig unter anderem auf den LED-Banden in der Veltins-Arena des aktuellen Tabellenführers der 2. Fußball-Bundesliga zu sehen sein. Sabrina Kühl, Marketing & Product Development Director für Consumer-Reifen bei Kenda Europe, betonte dazu: „Der FC Schalke 04 ist ein Verein mit großer Tradition und internationaler Bekanntheit. Wir freuen uns, erstmals gemeinsam mit Schalke 04 auf diese spannende Reise zu gehen und unsere Marke in einem sportlich hochwertigen, emotionalen Umfeld zu präsentieren.“ Für Dominik Durben, Direktor Vertrieb & Marketing beim FC Schalke 04, gilt: „Mit Kenda Tires gewinnt Königsblau einen international erfahrenen Partner, der als Spezialist in seinem Gebiet für Qualität, Innovationskraft und kontinuierliche Weiterentwicklung steht. Diese Werte passen hervorragend zu unserem eigenen Anspruch auf und neben dem Platz.“