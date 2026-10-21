https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/First-Stop-Kfz-Meistertagung-2026.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-10-21 13:40:002026-10-21 13:40:00Erste gemeinsame Kfz-Meistertagung von First-Stop-Filialen und -Partnern
Erste gemeinsame Kfz-Meistertagung von First-Stop-Filialen und -Partnern
Die diesjährigen First-Stop-Meistertagung wurde am 5. und 6. Oktober an der Teststrecke LaSiSe in Selm bei Dortmund ausgerichtet. Das Besondere bei der unter dem Motto „Wissen teilen. Zukunft gestalten“ stehenden Veranstaltung: Unter den rund 60 Teilnehmern waren erstmals sowohl Werkstattleiter der First-Stop-eigenen Filialen als auch solche aus dem Kreis der unter demselben Namen agierenden Partnerbetriebe. Gemeinsames Ziel war es, sich über aktuelle technische Entwicklungen im Autoservice und praxisnahe Fachthemen zu informieren, persönliche Kontakte zu knüpfen und vor Ort Fachgespräche zu führen.
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