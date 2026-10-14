https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/Das-ReKuWi-genannte-Kooperationsprojekt-ist-auf-der-Suche-nach-Einschaetzungen-und-Erfahrungen-zum-Thema-Reifenkreislaufwirtschaft.webp 1131 1506 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-10-14 15:07:002026-10-14 15:07:00ReKuWi-Projekt will per Umfragen Erfahrungen zur Kreislaufwirtschaft sammeln
ReKuWi-Projekt will per Umfragen Erfahrungen zur Kreislaufwirtschaft sammeln
Was entscheidet darüber, ob geprüfte Gebrauchtreifen oder runderneuerte Reifen eingesetzt werden? Welche Kreislaufangebote kann der Reifenhandel heute bereits machen? Welche Rolle spielen Runderneuerung, Nachschneiden und Entsorgung im Flottenalltag? Und welche Kriterien bestimmen die Reifenbeschaffung in Kommunen? Das ReKuWi genannte Kooperationsprojekt zur Reifenkreislaufwirtschaft in Nordrhein-Westfalen möchte diese Fragen gemeinsam mit den Menschen und Organisationen beantworten, die Reifen kaufen, verkaufen, einsetzen, beschaffen oder entsorgen. Dazu startet ReKuWi vier Umfragen für unterschiedliche Zielgruppen.
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