Fünf Reifenunternehmen starten sogenanntes ReKuWi-Projekt zur Kreislaufwirtschaft

Fünf Unternehmen des Reifenmarktes aus Nordrhein-Westfalen – das sind Gummi Berger, die Reifen-Gruppe Ruhr, Detection-X, Bear-Machines und das Reifenhaus Caspar Wrede – haben sich zu einem Projektkonsortium namens ReKuWi – Reifenkreislaufwirtschaft NRW zusammengeschlossen. Die Partner, die dazu eine GbR gegründet haben, wollen über eine Laufzeit von 24 Monaten eine durchgängig funktionierende, effiziente und nachhaltige Kreislaufwirtschaft für Reifen aufbauen, und zwar von der zertifizierten Rücknahme der Altreifen über Runderneuerung, Nachprofilierung und den Vertrieb von Gebrauchtreifen bis hin zur fachgerechten Verwertung. Das Projekt, das von der Kommunikations- und Werbeagentur CGW aus Willich koordiniert wird, die etwa auch die Netzwerke AZuR oder ZARE betreut, wird dabei im Rahmen des EFRE/JTF-Programms NRW 2021–2027 von der Europäischen Union und dem Land Nordrhein-Westfalen kofinanziert, wie es dazu in einer Mitteilung heißt, ohne dass die Fördersumme genannt wird.

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