https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/Der-Rendsburger-Standort-von-Reifen-Thomsen-Tarp-erstrahlt-im-neunen-Premio-Look.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-10-15 11:03:032026-10-15 11:03:03Nun ist auch der Rendsburger Standort von Reifen Thomsen Tarp Teil des Premio-Netzwerks
Nun ist auch der Rendsburger Standort von Reifen Thomsen Tarp Teil des Premio-Netzwerks
Mit dem Wechsel ihres Rendsburger Standortes zu Premio schließt die Reifen Thomsen Tarp GmbH die Integration ihrer drei Standorte in das Netzwerk der Goodyear Retail Systems (GRS) ab. Für Kunden bedeute der jüngste Wechsel „ein erweitertes Serviceangebot und zusätzliche Leistungen rund um Reifen und Autoservice“, wie es dazu aus dem schleswig-holsteinischen Rendsburg heißt.
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