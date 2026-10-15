Nun ist auch der Rendsburger Standort von Reifen Thomsen Tarp Teil des Premio-Netzwerks

Mit dem Wechsel ihres Rendsburger Standortes zu Premio schließt die Reifen Thomsen Tarp GmbH die Integration ihrer drei Standorte in das Netzwerk der Goodyear Retail Systems (GRS) ab. Für Kunden bedeute der jüngste Wechsel „ein erweitertes Serviceangebot und zusätzliche Leistungen rund um Reifen und Autoservice“, wie es dazu aus dem schleswig-holsteinischen Rendsburg heißt.

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