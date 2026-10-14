GRI stellt (bisher) nachhaltigsten Ultimate Green XT für Gabelstapler vor

Global Rubber Industries (GRI) hat den sogenannten Product Carbon Footprint seines Ultimate Green XT weiter reduziert. Die neueste Version des Vollgummireifens erzielt einer Mitteilung des aus Sri Lanka stammenden Herstellers zufolge einen deutlich geringeren CO₂-Fußabdruck auf Produktebene, wie das Bureau Veritas – eine unabhängige internationale Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsgesellschaft – nun bestätigte. Wie es dort heißt, biete der Reifen in seiner neuen Variante im Vergleich zum ursprünglichen Ultimate XT einen um 66,6 Prozent verringerten CO₂-Fußabdruck; gegenüber dem aktuellen Vorgänger stehe der neue Ultimate Green XT noch um 25 Prozent besser da. Gleichzeitig, so der Hersteller weiter, bestehe die neueste Variante des Vollgummireifens Ultimate Green XT zu 93,5 Prozent aus nachhaltigen Materialien. Dies unterstreiche GRI zufolge „die fortlaufenden Fortschritte des Unternehmens bei der Entwicklung nachhaltigerer Reifenlösungen für die Material-Handling-Branche.

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