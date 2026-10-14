EU-Kommission billigt Verkauf des Unternehmensbereichs ContiTech

Wie seit dem Sommer bekannt, hat Continental mit Lone Star Funds – eine Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in London – einen Käufer für ContiTech gefunden. Gestern nun hat die EU-Kommission die Übernahme des Unternehmensbereiches mit seinen rund 22.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von zuletzt 4,4 Milliarden Euro gebilligt. Laut EU-Kommission gebe das angemeldete Vorhaben angesichts der „begrenzten Marktstellung der Unternehmen“, die sich aus dem geplanten Vorhaben ergebe, keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken. Der von Continental und Lone Star Funds vereinbarte Unternehmenswert beträgt vier Milliarden Euro zuzüglich möglicher erfolgsabhängiger Komponenten von bis zu 250 Millionen Euro in den Folgejahren. Der Vollzug der Transaktion könnte noch zum Ende dieses Jahres erfolgen, hatte Continental im Sommer gemutmaßt.