https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/Volvo-EX60-mit-Conti-EcoContact-7-S.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-10-14 12:55:142026-10-14 12:55:14Erstausrüstungsfreigabe für Contis „EcoContact 7 S” beim Volvo EX60
Erstausrüstungsfreigabe für Contis „EcoContact 7 S” beim Volvo EX60
Continental hat eine Erstausrüstungsfreigabe für den vollelektrischen Volvo EX60 erhalten. Der Reifenhersteller wird seinen „EcoContact 7 S“ in der Dimension 235/55 R20 für die Vorder- sowie in der Größe 255/50 R20 für die Hinterachse als Erstausrüstung ans Band liefern. Beide Varianten sind mit einem integrierten Felgenschutz (FR) ausgestattet: Der verstärkte Bereich an der Reifenflanke soll das Risiko von Felgenschäden beispielsweise bei unbeabsichtigtem Kontakt mit Bordsteinen reduzieren.
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