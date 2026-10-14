Erstausrüstungsfreigabe für Contis „EcoContact 7 S” beim Volvo EX60

Continental hat eine Erstausrüstungsfreigabe für den vollelektrischen Volvo EX60 erhalten. Der Reifenhersteller wird seinen „EcoContact 7 S“ in der Dimension 235/55 R20 für die Vorder- sowie in der Größe 255/50 R20 für die Hinterachse als Erstausrüstung ans Band liefern. Beide Varianten sind mit einem integrierten Felgenschutz (FR) ausgestattet: Der verstärkte Bereich an der Reifenflanke soll das Risiko von Felgenschäden beispielsweise bei unbeabsichtigtem Kontakt mit Bordsteinen reduzieren.