Prinx Chengshan hebt ersten Reifen im neuen Malaysia-Werk aus der Form

Prinx Chengshan hat einen weiteren wichtigen Meilenstein seiner internationalen Expansion passiert. Wie der aus China stammende Hersteller anlässlich der Feierlichkeiten zu seinem 50-jährigen Bestehen im Rahmen einer International Dealer Conference am Firmensitz in Rongcheng (Shandong-Provinz) bekannt gab, habe man am vergangenen Wochenende in dem neuen und seit Ende vergangenen Jahres in Bau befindlich Werk in Kedah, Malaysia, den ersten Vorserienreifen aus der Form heben können; einen Pkw-Reifen der Marke Fortune.

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