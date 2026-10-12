https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261012-WA0010.jpg 900 1220 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-10-12 08:22:552026-10-12 08:22:55Prinx Chengshan hebt ersten Reifen im neuen Malaysia-Werk aus der Form
Prinx Chengshan hebt ersten Reifen im neuen Malaysia-Werk aus der Form
Prinx Chengshan hat einen weiteren wichtigen Meilenstein seiner internationalen Expansion passiert. Wie der aus China stammende Hersteller anlässlich der Feierlichkeiten zu seinem 50-jährigen Bestehen im Rahmen einer International Dealer Conference am Firmensitz in Rongcheng (Shandong-Provinz) bekannt gab, habe man am vergangenen Wochenende in dem neuen und seit Ende vergangenen Jahres in Bau befindlich Werk in Kedah, Malaysia, den ersten Vorserienreifen aus der Form heben können; einen Pkw-Reifen der Marke Fortune.
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