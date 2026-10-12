Prinx Chengshan hebt ersten Reifen im neuen Malaysia-Werk aus der Form

,
Cao Kai, General Manager von Prinx Tire (Malaysia), präsentierte den Gästen einer International Dealer Conference per Videoschalte den ersten im neuen Prinx-Chengshan-Reifenwerks in Malaysia produzierten Reifen (Bild: Tyre Industry Publications/Stephen Goodchild)

Prinx Chengshan hat einen weiteren wichtigen Meilenstein seiner internationalen Expansion passiert. Wie der aus China stammende Hersteller anlässlich der Feierlichkeiten zu seinem 50-jährigen Bestehen im Rahmen einer International Dealer Conference am Firmensitz in Rongcheng (Shandong-Provinz) bekannt gab, habe man am vergangenen Wochenende in dem neuen und seit Ende vergangenen Jahres in Bau befindlich Werk in Kedah, Malaysia, den ersten Vorserienreifen aus der Form heben können; einen Pkw-Reifen der Marke Fortune.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert