Neue Aumovio-Finanzchefin Dönges kommt bedeutend früher als avisiert

Vor gut zwei Wochen hatten wir berichtet, dass Dr. Jutta A. Dönges als Chief Financial Officer (CFO) spätestens zum 1. März 2026 bei Aumovio anfangen und dort den Vorstand komplettieren würde. Nun heißt es von dort, dass sie bereits ab dem 1. November dieses Jahres die Rolle der Finanzchefin der Aumovio SE und damit bedeutend früher als ursprünglich avisiert übernehmen werde. Aumovio-CEO Philipp von Hirschheydt dazu: „Jutta Dönges bringt mit ihrer langjährigen Finanz- und Kapitalmarkterfahrung die idealen Voraussetzungen mit. Ich freue mich besonders darüber, dass sie uns nun bereits ab November verstärken wird.“ Dönges wurde vom Aufsichtsrat der Aumovio für eine Dauer von drei Jahren bestellt; die 52-jährige gehört derzeit dem Vorstand der Uniper SE als CFO an. Die Aumovio SE wird mit ihrer Börsennotierung am 18. September 2025 als ein von Continental unabhängiges Unternehmen agieren.