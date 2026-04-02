CMS auf Erfolgskurs: Zwischen Rekord-Output, digitalem Wandel und Motorsport

Das Jahr 2025 markierte für den Räderhersteller CMS einen wichtigen Meilenstein. Während die Branche mit volatilen Märkten kämpft, blickt das Unternehmen auf eine erfolgreiche Neun-Monats-Bilanz zurück und stellt die Weichen für ein innovationsstarkes Jahr 2026. Mit neuen Designs, neuer Vertriebsstrategie und einer dominanten Präsenz im Motorsport festigt CMS seine Position unter den Topplayern Europas.

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