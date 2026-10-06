Weiterer Reifenhersteller finalisiert Rückkehr auf die Essen Motor Show

Die Macher der Essen Motor Show erwarten für die kommende Messe immerhin rund 500 Aussteller aus 19 Ländern, wie sie dazu bereits im Sommer mitgeteilt hatten. Nun berichtet die Messe Essen, dass – neben Kumho Tire – ein weiterer Reifenhersteller zurückkehrt und die Großveranstaltung in der Ruhrmetropole für eine umfassende Präsenz nutzen will.

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