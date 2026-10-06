https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/Nachdem-erst-kuerzlich-Kumho-Tire-seine-Rueckkehr-auf-die-Essen-Motor-Show-angekuendigt-hat-folgt-nun-ein-weiterer-Reifenhersteller-diesem-Beispiel.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-10-06 17:49:302026-10-06 14:54:33Weiterer Reifenhersteller finalisiert Rückkehr auf die Essen Motor Show
Weiterer Reifenhersteller finalisiert Rückkehr auf die Essen Motor Show
Die Macher der Essen Motor Show erwarten für die kommende Messe immerhin rund 500 Aussteller aus 19 Ländern, wie sie dazu bereits im Sommer mitgeteilt hatten. Nun berichtet die Messe Essen, dass – neben Kumho Tire – ein weiterer Reifenhersteller zurückkehrt und die Großveranstaltung in der Ruhrmetropole für eine umfassende Präsenz nutzen will.
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