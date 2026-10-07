Gut vorbereitet durch die Winterreifen-Saison

Wenn die Temperaturen sinken und Nässe, Schnee oder Eis die Straßenverhältnisse verändern, kommt es auf die richtige Bereifung an. Wer rechtzeitig auf Winterreifen wechselt, ist auf die wechselnden Bedingungen der kalten Jahreszeit vorbereitet. Mit dem Bridgestone Blizzak 6 bietet Bridgestone einen Premiumwinterreifen, der hohe Winterperformance mit Laufleistung und Effizienz verbindet. Aktuelle Aktionen und Services bieten darüber hinaus zusätzliche Vorteile rund um den Reifenkauf.

Premiumperformance für die kalte Jahreszeit

Der Blizzak 6 wurde speziell für anspruchsvolle europäische Winterbedingungen entwickelt. Hervorragende Traktion auf Schnee, kurze Bremswege und präzises Handling auf winterlichen Straßen sorgen für zuverlässige Performance, wenn die Bedingungen anspruchsvoller werden.

Neben der Winterperformance stand bei der Entwicklung auch die Langlebigkeit im Fokus. Gegenüber seinem Vorgänger, dem mehrfach ausgezeichneten Blizzak LM005, bietet der Blizzak 6 eine um 32 Prozent höhere Laufleistung. Ein optimierter Rollwiderstand unterstützt zudem eine effiziente Performance.

Der Blizzak 6 ist EV-ready und damit gleichermaßen für Fahrzeuge mit Verbrenner-, Hybrid- und Elektroantrieb geeignet. Damit berücksichtigt Bridgestone auch die Anforderungen moderner Fahrzeuge, ohne separate Reifenlösungen für unterschiedliche Antriebskonzepte erforderlich zu machen.

Zusätzliche Vorteile beim Reifenkauf

Wer sich aktuell für neue Bridgestone Reifen entscheidet, kann zusätzlich von der Aktion DRIVE OUR BEST profitieren. Beim Kauf von mindestens zwei Bridgestone Reifen ab 15 Zoll bei einem teilnehmenden Händler erhalten Kunden abhängig von Reifengröße und Anzahl eine Wunschprämie von bis zu 40 Euro.

Ergänzend bietet TYRE PROTECT einen zusätzlichen Schutz nach dem Reifenkauf. Wer mindestens zwei Bridgestone Reifen für Pkw, SUV/4×4 oder Transporter kauft und diese innerhalb von 14 Tagen registriert, profitiert von einer kostenfreien Reifengarantie über 24 Monate.

Seit Oktober bietet TYRE PROTECT einen weiteren Servicevorteil: Sechs Monate nach Ausstellung der Garantie werden Teilnehmer automatisch an einen Reifen- oder Autoservice bei ihrem Händler erinnert. Für einen innerhalb eines Jahres wahrgenommenen Service können sie sich bis zu 40 Euro der entstandenen Kosten erstatten lassen.

DRIVE OUR BEST und TYRE PROTECT lassen sich hervorragend miteinander kombinieren. Damit profitieren Kunden beim Kauf neuer Bridgestone Premiumreifen nicht nur von der aktuellen Wunschprämie, sondern können sich zusätzlich die Vorteile der kostenfreien Reifengarantie sichern.

So verbindet Bridgestone in der aktuellen Reifenwechselsaison Premiumperformance auf der Straße mit attraktiven Zusatzleistungen rund um den Reifenkauf.