Heimischer Radwechsel ist nicht zu empfehlen, schon gar nicht bei E-Autos

Bei Euromaster rät man Endverbrauchern davon ab, den Radwechsel zu Hause vorzunehmen – die Empfehlung, diese Dienstleistung Werkstattexperten zu überlassen, gelte dabei insbesondere für E-Autos, wo „der Radwechsel heute keine Nebensache mehr ist“, wie dazu Markus Popp erläutert, der bei der Michelin-Handelstochter als Vertriebsdirektor für Deutschland und Österreich Verantwortung trägt. Warum der Radwechsel in der heimischen Garage Euromaster zufolge zunehmend zum Sicherheitsrisiko wird?

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen