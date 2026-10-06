Heimischer Radwechsel ist nicht zu empfehlen, schon gar nicht bei E-Autos

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Den Radwechsel zu Hause vorzunehmen, scheint attraktiv für so manchen Endverbraucher, doch etwaige Schäden am Reifen oder dessen ungleichmäßige Abnutzung würden nur echte Werkstattexperten erkennen, ist man bei Euromaster überzeugt (Bild: Euromaster)

Bei Euromaster rät man Endverbrauchern davon ab, den Radwechsel zu Hause vorzunehmen – die Empfehlung, diese Dienstleistung Werkstattexperten zu überlassen, gelte dabei insbesondere für E-Autos, wo „der Radwechsel heute keine Nebensache mehr ist“, wie dazu Markus Popp erläutert, der bei der Michelin-Handelstochter als Vertriebsdirektor für Deutschland und Österreich Verantwortung trägt. Warum der Radwechsel in der heimischen Garage Euromaster zufolge zunehmend zum Sicherheitsrisiko wird?

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/1 Kommentar/von
1 Antwort
  1. Johannes says:

    Jessas Maria und Josep…
    Gut, dann macht es Sinn, dass kein Eesatzrad mehr an Bord ist. Aber klar propagiert solch ein Unternehmen diese Position. Ein Schelm, wer böses dabei denkt.

    Antworten

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