Noch bis Ende November „Laufenn-Lotterie“

Rund um den Erwerb eines Satzes Winter- oder Ganzjahresreifen bzw. der Profile „G Fit 4S“, „I Fit“ oder „I Fit+“ seiner Zweitmarke Laufenn hat Hankook eine Verkaufsaktion gestartet, die noch bis Ende November läuft. Wer einen entsprechenden Kauf bei einem an der Promotion teilnehmenden Händler in Deutschland getätigt und dabei ein Glückslos für die sogenannte „Laufenn-Lotterie“ erhalten hat, kann sich mit seinen Kontaktdaten auf der Aktionswebsite www.laufenn-promotion.de registrieren und einen Scan oder eine Kopie seiner Rechnung hochladen. Über das entsprechende Onlineformular ist das Einreichen im Zeitraum zwischen dem 15. September und dem 30. November ausgestellter Rechnungen bis zum 15. Dezember möglich. Ist alles gespeichert, startet demnach die Lotterie und sollen Teilnehmer dann erfahren, welchen Preis sie gewonnen haben.