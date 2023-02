RTS feiert zehnjähriges Jubiläum – „Service ist unsere DNA”

Die RTS Räder Technik Service GmbH feiert in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag. Marc Heising und ein weiterer Gesellschafter gründeten das Unternehmen im Herbst 2013 in Vettweiß. Kurz darauf war der Vertriebsprofi Uwe Arnhölter als Gesellschafter dazugestoßen. Verkauft wurden Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) des taiwanesischen Herstellers Cub Elecparts. Mit ihnen wollten die Unternehmer in die „erste Liga des Reifenhandels“. Und dabei setzten sie von Anfang an auf Service und Produktentwicklung vor Ort. „Der Markt war sehr servicebegierig und brauchte persönliche Betreuung“, so der geschäftsführende Gesellschafter Marc Heising. Und dieser Ansatz ging auf. Seit 2015 ist RTS nicht nur Vertriebs- sondern auch Entwicklungspartner der Sensoren für den europäischen Markt. 26 Mitarbeiter hat das Unternehmen.

