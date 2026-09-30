Shandong Linglong eröffnet Tire Center im ägyptischen Hurghada – Tagung

Ende September fand im ägyptischen El Gouna eine Konferenz für Linglong-Handelspartner aus der Region Mittlerer Osten und Afrika statt. Dabei bewerteten Vertreter des Herstellers die Marktentwicklung im ersten Halbjahr 2026 und betonten, dass man in der Region „trotz des schwierigen und des sich ständig ändernden Marktumfeldes gemeinsam mit den Handelspartnern erfolgreich war und sogar ein Umsatzwachstum“ erzielt habe. Dieser „Erfolg“ sei „nur aufgrund der professionellen und fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen dem Reifenhersteller und den Vertriebspartnern“ möglich gewesen, heißt es dazu weiter.

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