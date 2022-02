Nummer fünf lebt: Nachfolger des „RainExpert 3“ ist da

Vor rund zwei Jahren hatte Continental den „RainSport 5“ seiner Marke Uniroyal als Ablösung des bisherigen „RainSport 3“ vorgestellt. Nach dem Generationswechsel bei dieser eher für sportliche Pkw/SUVs gedachten Produktlinie folgt nun Entsprechendes im Standardsegment. Selbst wenn der Hersteller diese Neueinführung bisher nicht an die große Glocke gehängt hat, so schickt sich dieses Jahr nun doch offensichtlich der „RainExpert 5“ an, seinen Vorgänger „RainExpert 3“ aufs Altenteil zu schicken. Dem Neuen wird dabei ein „hervorragender Schutz vor Aquaplaning auch bei schwierigen Nässebedingungen“ attestiert genauso wie er mit einem leisen Reifengeräusch für ein mehr an Fahrkomfort bzw. -spaß sorgen soll. Darüber hinaus bescheinigt Continental dem neuen Uniroyal-Sommerreifen noch „Langlebigkeit und dauerhafte Leistung“ respektive eine hohe Laufleistung. christian.marx@reifenpresse.de