Point-S-Partner Reifen Sackmann aus Hagen verkauft an First Stop

Ab 1. Februar 2027 wird die First Stop Reifen Auto Service GmbH den Betrieb von Reifen Sackmann in Hagen weiterführen. Der bisherige Point-S-Partnerbetrieb in der Herdecker Straße soll das Geschäft des bereits in Hagen bestehenden First-Stop-Standortes in der Hügelstraße „erweitern“, wie es dazu in einer Mitteilung aus der First-Stop-Zentrale in Friedberg. Die Übergabe erfolge „im Zuge der Nachfolgesicherung seitens des Inhabers Dirk Sackmann“, heißt es darin weiter; er führt den 1981 von seinem Vater gegründeten Betrieb mit insgesamt sieben weiteren Beschäftigten seit 2003.

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