Point-S-Partner Reifen Sackmann aus Hagen verkauft an First Stop

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First Stop Reifen Auto Service übernimmt zum 1. Februar 2027 Reifen Sackmann in Hagen und will den bisherigen Point-S-Partner dann als 41. First-Stop-Filiale weiterführen; entsprechend einig sind sich: Rolf Hosefelder (Geschäftsführer First Stop; von links), Luca Max Sackmann, Elena Sackmann, Inhaber Dirk Sackmann sowie Rainer Donnermeyer (Gebietsleiter First Stop; Bild: Pneuhage)

Ab 1. Februar 2027 wird die First Stop Reifen Auto Service GmbH den Betrieb von Reifen Sackmann in Hagen weiterführen. Der bisherige Point-S-Partnerbetrieb in der Herdecker Straße soll das Geschäft des bereits in Hagen bestehenden First-Stop-Standortes in der Hügelstraße „erweitern“, wie es dazu in einer Mitteilung aus der First-Stop-Zentrale in Friedberg. Die Übergabe erfolge „im Zuge der Nachfolgesicherung seitens des Inhabers Dirk Sackmann“, heißt es darin weiter; er führt den 1981 von seinem Vater gegründeten Betrieb mit insgesamt sieben weiteren Beschäftigten seit 2003.

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