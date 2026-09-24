Hersteller Michelin zieht Großauftrag an Land

Michelin übernimmt das komplette Reifenmanagement für 11.000 neue, vollelektrische Zustellfahrzeuge des Unternehmensbereiches Post & Paket Deutschland der DHL Group und baut insofern seine Zusammenarbeit mit dem bis vor Kurzem noch als Deutsche Post AG firmierenden Konzerns weiter aus. Dank der neuen Vereinbarung betreut der Reifenhersteller eigenen Worten zufolge nunmehr 45.000 DHL-Fahrzeuge an mehr als 2.000 Standorten und damit einen „Großteil der deutschen Last-Mile-Flotte des weltweit größten Logistikkonzerns“. Das Auftragsvolumen beläuft sich demnach auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag, während sich die Vertragslaufzeit auf bis zu zwölf Jahre erstrecke, heißt es weiter. „Die DHL Group überträgt uns die komplette Verantwortung für das Reifenmanagement auf der letzten Meile in Deutschland und damit für den kritischsten Teil der täglichen Brief- und Paketzustellung“, sagt Eva Tschan, Director Connected Solutions DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) und Nordics bei Michelin. „Wir nehmen unserem Kunden die Arbeit rund um das Thema Reifen vollständig ab und sorgen dafür, dass die Zustellflotte auf der Straße bleibt – zuverlässig, planbar und effizient“, ergänzt sie.

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