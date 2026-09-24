FRI „gibt Halt“ – Mitglieder tagen in Bonn und sehen positive Entwicklungen

FRI-Geschäftsführer Weitz zog auf der jüngsten Jahreshauptversammlung für das bereits laufende Geschäftsjahr eine positive Zwischenbilanz und sah eine steigende Loyalität zur FRI und deren neues Portal sowie den weiteren Ausbau des Autoservicegeschäfts (Bild: GRS/FRI)

Kürzlich trafen sich die Gesellschafter der Freie Reifeneinkaufs-Initiative GmbH (FRI) in Bonn zu Ihrer 32. Jahreshauptversammlung mit integrierter Mitgliedertagung der Goodyear Retail Systems (GRS). Trotz eines weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds zeigte sich, dass das genossenschaftliche Einkaufsmodell der FRI und die strategische Ausrichtung der GRS den Reifenfachhändlern der Organisation „auch im aktuellen Geschäftsjahr Halt geben“, wie es dazu aus Köln vom Sitz der GRS heißt.

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