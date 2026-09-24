https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/FRI-Geschaeftsfuehrer-Weitz-zog-auf-der-juengsten-Jahreshauptversammlung-fuer-das-bereits-laufende-Geschaeftsjahr-eine-positive-Zwischenbilanz.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-09-24 12:09:312026-09-24 12:09:31FRI „gibt Halt“ – Mitglieder tagen in Bonn und sehen positive Entwicklungen
FRI „gibt Halt“ – Mitglieder tagen in Bonn und sehen positive Entwicklungen
Kürzlich trafen sich die Gesellschafter der Freie Reifeneinkaufs-Initiative GmbH (FRI) in Bonn zu Ihrer 32. Jahreshauptversammlung mit integrierter Mitgliedertagung der Goodyear Retail Systems (GRS). Trotz eines weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds zeigte sich, dass das genossenschaftliche Einkaufsmodell der FRI und die strategische Ausrichtung der GRS den Reifenfachhändlern der Organisation „auch im aktuellen Geschäftsjahr Halt geben“, wie es dazu aus Köln vom Sitz der GRS heißt.
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