Vergölst sammelt bei Regionaltagungen „Anregungen aus der Praxis“

Kürzlich hatte Vergölst seine Franchisepartner an drei Orten zu Regionaltagungen versammelt und konnte dabei zahlreiche Anregungen aus der Praxis für die Weiterentwicklung des Netzwerks mitnehmen (Bild: Vergölst)

Im September hat Vergölst im Rahmen von drei Regionaltagungen in verschiedenen Regionen Deutschlands den Austausch mit seinen Franchisepartnern forciert. Im Fokus standen dabei unter anderem Themen wie die Weiterentwicklung des Netzwerks, etwa über TopM R6 by Vergölst, der speziell für Franchisepartner entwickelten und vorkonfigurierten Warenwirtschaftslösung, neue Möglichkeiten im Flottengeschäft, der Einsatz von KI im Werkstattumfeld, der Ausbau des Autoservicegeschäfts und natürlich auch der 100-jährige Geburtstag des Unternehmens.

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