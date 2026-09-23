Vergölst sammelt bei Regionaltagungen „Anregungen aus der Praxis“

Im September hat Vergölst im Rahmen von drei Regionaltagungen in verschiedenen Regionen Deutschlands den Austausch mit seinen Franchisepartnern forciert. Im Fokus standen dabei unter anderem Themen wie die Weiterentwicklung des Netzwerks, etwa über TopM R6 by Vergölst, der speziell für Franchisepartner entwickelten und vorkonfigurierten Warenwirtschaftslösung, neue Möglichkeiten im Flottengeschäft, der Einsatz von KI im Werkstattumfeld, der Ausbau des Autoservicegeschäfts und natürlich auch der 100-jährige Geburtstag des Unternehmens.

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