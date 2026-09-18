https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/Pirelli-siegt-im-Al-Volante-Winterreifentest-mit-seinem-Scorpion-Winter-3-knapp-vor-Goodyear-mit-dem-UltraGrip-Performance-3.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-09-18 12:51:052026-09-18 12:51:56Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Pirelli und Goodyear beim Al-Volante-Winterreifentest
Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Pirelli und Goodyear beim Al-Volante-Winterreifentest
Das italienische Automagazin Al Volante hat sechs Winterreifen der SUV-Dimension 235/60 R18 H/V auf einem Alfa Romeo Stelvio unter winterlichen sowie nassen und trockenen Bedingungen getestet. Neben fünf etablierten Premiummarken trat mit dem Dynamo Winter Sport auch ein günstiges Modell aus chinesischer Fertigung an, dem die Tester – trotz einiger Schwächen – „eine akzeptable Leistung“ attestierten.
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