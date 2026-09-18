Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Pirelli und Goodyear beim Al-Volante-Winterreifentest

Das italienische Automagazin Al Volante hat sechs Winterreifen der SUV-Dimension 235/60 R18 H/V auf einem Alfa Romeo Stelvio unter winterlichen sowie nassen und trockenen Bedingungen getestet. Neben fünf etablierten Premiummarken trat mit dem Dynamo Winter Sport auch ein günstiges Modell aus chinesischer Fertigung an, dem die Tester – trotz einiger Schwächen – „eine akzeptable Leistung“ attestierten.

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