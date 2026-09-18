Langjähriger Goodyear-Manager übernimmt Verantwortung bei Özka Lastik

Özka Lastik hat sein Führungsteam mit einer besonderen Personalie gestärkt. Wie der aus der Türkei stammende Hersteller von Landwirtschafts- und Industriereifen mitteilt, habe Mehmet Yüksel zum 1. August die Rolle des Chief Operating Officer (COO) übernommen. Yüksel kommt zu Özka Lastik von Goodyear, wo er beinahe 21 Jahre tätig war, zuletzt in verschiedenen Direktorenpositionen. In seiner neue Funktion als COO ist Yüksel für wichtige Bereiche im Kern der Fertigungs- und Betriebskapazitäten von Özka Lastik verantwortlich, darunter Fertigung, Qualität, Forschung und Entwicklung, Planung, Investitionen und Projekte, elektrische Systeme und Instandhaltung, Arbeitssicherheit sowie Qualitätsmanagementsysteme. Die Ernennung von Mehmet Yüksel zum COO sei „nicht nur die Besetzung einer Führungsposition, sondern auch ein strategischer Schritt zur Stärkung der organisatorischen Grundlagen für die Zukunftsvision des Unternehmens“, heißt es dazu aus der Unternehmenszentrale nahe İzmit.