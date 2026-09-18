TireCheck zeigt vollautomatische und modulare Reifenscanlösung Inscan auf IAA

TireCheck zeigte auf der aktuellen IAA Transportation, die morgen in Hannover zu Ende geht, nicht nur die neuesten Tools, mit denen die nahtlose Systemintegration und die Automatisierung von Wartungsprozessen rund um das Thema Nfz-RDKS möglich werden sollen. Der Anbieter von Reifenmanagement- und RDK-Systemen mit Sitz im baden-württembergischen Herbrechtingen rückte vor Ort vor allem seine neue vollautomatische und modulare On-ground-Reifenscanlösung namens Inscan in den Messefokus.

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