„Schneesocken“ erstmals auch für Lkw/Busse

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Die unter dem Markennamen Musher nunmehr erstmals auch für Lkw/Busse angebotenen gestrickten textilen „Schneesocken“ können laut Unternehmens-CEO Alexandre Baïsse aufgrund ihrer Strapazierfähigkeit selbst auf trockenem Asphalt gefahren werden (Bild: NRZ/Christian Marx)

Bei der diesjährigen Automechanika hat die französische Firma Selbeltech die nach eigenen Worten „ersten ‚Schneesocken‘ für Lkw“ vorgestellt. Das unter der Bezeichnung „Trucks“ und dem Markennamen Musher angebotene Produkt soll nicht nur Haftung auf Schnee und Eis gewährleisten, sondern dank seiner Strapazierfähigkeit Lkw und Bussen auch ermöglichen, auf trockenem Asphalt damit zu fahren, ohne Abriebspuren dabei zu hinterlassen oder zu reißen.

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