https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/Baisse-Alexandre.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-09-17 11:38:082026-09-17 11:49:08„Schneesocken“ erstmals auch für Lkw/Busse
„Schneesocken“ erstmals auch für Lkw/Busse
Bei der diesjährigen Automechanika hat die französische Firma Selbeltech die nach eigenen Worten „ersten ‚Schneesocken‘ für Lkw“ vorgestellt. Das unter der Bezeichnung „Trucks“ und dem Markennamen Musher angebotene Produkt soll nicht nur Haftung auf Schnee und Eis gewährleisten, sondern dank seiner Strapazierfähigkeit Lkw und Bussen auch ermöglichen, auf trockenem Asphalt damit zu fahren, ohne Abriebspuren dabei zu hinterlassen oder zu reißen.
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