Prinx feiert nun auch als OTR-Reifenmarke Premiere

Ihre authentische Präsentation auf der Steinexpo-Messe Anfang September am Stand von Vertriebspartner Reifen Woerlen (Nördlingen) stellte zugleich den Startschuss zur jetzt beginnenden Markteinführung von OTR-Reifen der Marke Prinx dar. Diese seien „ab sofort“ über das Händlernetz des Herstellers im hiesigen Markt verfügbar. Nachdem der aus China stammende Hersteller Prinx Chengshan erst kürzlich Lkw-Reifen seiner „technologisch ausgerichteten Premiummarke Prinx“ eingeführt hatte, wie es dazu im Umfeld der Tire Cologne hieß, beginnt das Unternehmen nun, sich ein weiteres Produktsegment zu erschließen. Wie der Hersteller betont, habe man bewusst die Premiere in Nieder-Ofleiden auf der Steinexpo feiern wollen, um zu dokumentieren: „Die OTR-Reifen-Range von Prinx ist für den harten, professionellen Arbeitseinsatz optimiert.“

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