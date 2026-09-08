Prinx Europe nimmt auf IAA auch „OEM-Anforderungen“ in den Fokus

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Prinx Europe will auf der IAA Transportation nicht nur die Produkte seiner neuen Lkw-Reifenserie Xelera sowie den ebenfalls neuen X-Chip (Foto) präsentieren, sondern vor Ort auch in den „direkten Austausch zu OEM-Anforderungen“ gehen (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Einmal mehr dokumentiert Prinx Europe seine großen Ambitionen in Bezug auf den hiesigen Reifenmarkt und nutzt die kommende Woche in Hannover stattfindenden IAA Transportation für eine großangelegte Messepräsenz. Wie es dazu vonseiten des aus China stammenden Herstellers heißt, dessen Europa-Zentrale sich in Darmstadt befindet, stehen auf dem 220 Quadratmeter großen Stand die Produkte der neuentwickelten Lkw-Reifenserie Xelera sowie der X-Chip im Fokus, der „die digitale Basis für intelligentes Flottenmanagement“ schaffe, wie es dazu in einem Vorbericht zur IAA Transportation heißt.

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